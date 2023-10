Stay Grounded fordert Verbot von Privatjets

Der Flugverkehr muss streng reguliert werden, fordert das globale Netzwerk Stay Grounded. Stay Grounded besteht aus knapp 200 Organisationen, mit dabei ist beispielsweise der Verkehrsclub Schweiz VCS oder lokale Flughafen Gegner*innen – von Südkorea bis Chile.

Anfang Woche richtete Stay Grounded einen öffentlichen Brief an die EU-Kommissarin für Verkehr sowie an alle Verkehrsministerinnen und -minister der EU-Länder, Grossbritanniens und der Schweiz – also auch an Albert Rösti. Darin fordert Stay Grounded ein Verbot von Privatjets und Vielfliegerprogrammen, sowie zusätzliche Steuern auf Flüge. 80 Organisationen haben den Brief bereits mitunterzeichnet.

Wir haben mit Mediensprecherin Magdalena Heuwieser über die Forderungen von Stay Grounded gesprochen: