Ausrangierte Velos findet man überall: Rund um den Bahnhof stehen wohl Hunderte, aber auch in Hauseingängen und Kellern in der ganzen Schweiz gibts Fahrradleichen, die auf einen neuen Einsatz warten. Und genau hier kommt Velafrica ins Spiel: Velafrica setzt aussortierte Fahrräder in Stand und schickt sie dann in verschiedene Länder Afrikas.

In diesen Tagen feiert Velafrica sein 30-jähriges Bestehen. Das Berner Projekt ist mittlerweile schweizweit bekannt: Von Genf bis Scuol können an rund 400 Sammelstellen Fahrräder abgegeben werden.

In den sieben Zielländer Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Madagaskar, Tansania und Südafrika baut Velafrica zudem Werkstätten auf – somit wird die Velomobilität vor Ort auch nachhaltig gefördert.

Ladina Caprez, bei Velafrica zuständig für die Kommunikation, blickt zurück auf die letzten 30 Jahre Velafrica: