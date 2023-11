Heute im Info: Überlastung an der Uni? Eine neue Studie zeigt, dass das Wohlbefinden bei Studierenden an der Uni erschreckend tief ist. Keine grünen Werbeclaims mehr? Die Schweizerische Lauterkeitskommission kritisiert die Verwendung von Begriffen wie «klimaneutral» oder «klimapositiv». Den Toten mit Freude gedenken? In Mexiko wird der Día de Muertos begangen

Beiträge der Sendung: