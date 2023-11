16 Tage gegen psychische Gewalt

«Du bist einfach zu nichts zu gebrauchen!» – «Wenn du noch einmal so lange weg bleibst, bringe ich dich um!» – «Deine beste Freundin darfst du nie wieder sehen!». Psychische Gewalt ist oft Teil einer Gewaltspirale häuslicher Gewalt. Was mit Beleidigungen und Drohungen anfängt, kann in Schlägen und Vergewaltigung enden.

Die alljährliche Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen beginnt am kommenden Samstag, am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Seit über 30 Jahren verhandelt die Kampagne jedes Jahr ein anderes Thema, heuer ist es «Psychische Gewalt».

Alleine in Bern finden im Rahmen der Kampagne über 30 Veranstaltungen statt, genaueres findet ihr im Programm. In der Schweiz koordiniert Anna-Béatrice Schmaltz von der feministische Friedensorganisation Frieda die Kampagne. Frieda war früher bekannt unter dem Namen cfd – christlicher Friedensdienst.

Wir haben mit Anna-Béatrice Schmaltz über psychische Gewalt gesprochen.

Wer Gewalt erfährt, findet online Unterstützung durch Fachpersonen. Eine gute Übersicht der Angebote bietet beispielsweise opferhilfe-schweiz.ch