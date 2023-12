«Wandern senkt die Glücksschwelle»

62‘000 Kilometer: Das ist eineinhalb Mal um die gesamte Erde. So weit ist Christine Thürmer schon gewandert und gilt damit als meistgewanderte Frau der Welt.

Der Schlaganfall eines Freundes hat die damalige Managerin veranlasst, ihr Leben zu überdenken und mit dem Wandern anzufangen. In den letzten 20 Jahren hat sie unter anderem die USA drei Mal durchquert und Europa sowohl Nord-Süd als auch West-Ost durchwandert.

Am Mittwochabend ist Christine Thürmer in der Aula des Freien Gymnasiums zu Gast. In ihrer Vortragsreihe Die grosse Trail-Show teilt die 56-Jährige ihre Erfahrungen und beantwortet geduldig und mit viel Humor jede Frage aus dem Publikum.