Wer wird der neue Präsident Indonesiens?

Indonesien ist die grösste muslimische Nation und mit über 270 Millionen Einwohner*innen zudem mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Südostasiens. Weltweit haben nur drei andere Länder mehr Einwohner*innen: Indien, China und die USA.

In ziemlich genau zwei Monaten, am 14. Februar 2024 finden in Indonesien Präsidentschaftswahlen statt. Drei Kandidaten stellen sich zur Verfügung, der amtierende Präsident Joko Widodo darf wegen einer Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl antreten.

Wie steht es um die Demokratie im Land der 17‘000 Inseln? Darüber haben wir mit Felix Heiduk von der deutschen Stiftung für Wissenschaft und Politik gesprochen.