Sendung vom 22. März 2024

Asylunterkunft im ehem. Tiefenauspital / Tanz- und Theaterhaus für Jugendliche Bern / Stück «Der vergessene Prozess» / Radioblog Olivia Mena

Das ehemalige Tiefenauspital in Bern wird ab Herbst als Asylunterkunft genutzt, mit Platz für 820 Personen. Es bleibt unklar, ob dies bedeutet, dass die unterirdischen Asylunterkünfte im Kanton Bern endgültig geschlossen werden.

In Bern soll ein Tanz- und Theaterhaus speziell für Kinder und Jugendliche entstehen. Vor einem Jahr wurde die erste Machbarkeitsstudie veröffentlicht, doch der aktuelle Stand des Prozesses ist nicht bekannt.

Am Theater an der Effingerstrasse wird das Stück „Der vergessene Prozess“ über den Gerichtsprozess 1933 bezüglich der Hetzschrift «Die Protokolle der Weisen von Zion» inszeniert. Ein vergessener Prozess in Bern, der die Fälschungen dieser Protokolle entlarvte, wird nun auf die Bühne gebracht. Eine zentrale Figur ist Odette Brunschvig, die Witwe des jüdischen Anklägers Georges Brunschwig.

Die Kolumnistin Olivia Mera reflektiert im Radioblog darüber, dass das Erwachsenwerden bedeutet, aufzuhören, über die kleinen Dinge zu staunen.