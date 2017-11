Bei längerem Wohnen in Bern kommt auch ein Neuling nicht um sie herum: Die Länggasse und das Neufeldquartier! Ein Hipsterquartier, Opfer der Gentrifizierung und mühseliges Trendquartier – stimmen diese Vorurteile? Subkutan hat nachgehakt und mit einer Städteplanerin, einer lebenslangen Anwohnerin und dem Quartiervereins gesprochen. Wie hat sich das Quartier entwickelt?

60 Jahre im gleichen Haus!

Geboren, aufgewachsen und treu bis heute: Marianne Del Vesco wohnt seit über 60 Jahren an der Neubrückstrasse in der Längasse. Sie erzählt, wie sich in dieser Zeit das Quartier verändert hat, wieso der Dreck an ihren Fensterscheiben zum Indikator der Quartierentwicklung wird und wie es war, mit einem Tram in die Länggasse zu fahren. Die Geschichte einer Strasse, welche sich von einem Dorfkern mit diversen Einkaufsmöglichkeiten zur vielbefahrenen Autobahnzubringerstrasse entwickelte…und warum es nun doch wider saubere Fenster gibt. Ein Beitrag von Monika Hofmann

Versuchslabor Länggasse

Ein Quartier in einem stetigen Wandlungsprozess! Die Längasse hat sich vom Quartier mit Dorfcharakter zum urbanen Stadtteil entwickelt. Ein Grossteil der Veränderungen in den vergangenen Jahren führen auf die neue Verkehrsplanung zurück. Zum Beispiel die Eröffnung des Neufeldtunnels im 2009, bei welchem der Autoverkehr bewusst um die Längasse herum geführt wird. Oder diverse Standorte mit Strassenpoller. All dies hat das Leben im Quartier beeinflusst! Doch wie? Welche Einflüsse hat die Verkehrsberuhigung auf das Öffentliche Zusammenleben im Quartier? Was passiert mit dem ominös grünen Spickel? Lena Glanzmann sprach mit der Stadtplanerin Sabine Gresch (Bereichsleitung „Freiraum“) über die Mittelstrasse und andere Freiraum-Projekte im Quartier.

Stadplanungsamt: Bereich Freiraum und Bereich Quartierplanung.

Bericht „Berner Zeitung“ zum aktuellen Freiraum-Projekt beim ehem. SBB-Gebäude in der Längasse.

Vereint euch!

Verbotene Blumenkisten auf dem Trottoir, Pingpong vor dem Migros, farbige Fähnchen über der Strasse und gemütliches Zusammensitzen bis in die frühen Morgenstunden: die Mittelstrasse in der Längasse. „Wir leben halt in der Stadt! Es muss nicht immer leise sein“, sagt Orrin Agoues vom Quartierverein 3012. Aus der vielbefahrenen Mittelstrasse wurde eine Tempo 20 Begegnungszone…und die wird auch genutzt. Wie gestaltet der Verein Quartier 3012 das Quartierleben in der Länggasse mit? Welche Veränderungen gab es in den letzten 10 Jahren? Und wie sieht es eigentlich mit der Zukunft aus? Markus Roth sprach mit dem Vize-Präsidenten Orrin Agoues.

Bericht dazu auf Zeitonline.de: „Längasse in Bern: Plötzlich cool!“

Kulturtipp zum Sendungsthema: „Gentrifidingsbums oder eine Stadt für alle“ von Christoph Twickel