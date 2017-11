Geboren, aufgewachsen und treu bis heute: Marianne Del Vesco wohnt seit über 60 Jahren an der Neubrückstrasse in der Längasse. Sie erzählt, wie sich in dieser Zeit das Quartier verändert hat, wieso der Dreck an ihren Fensterscheiben zum Indikator der Quartierentwicklung wird und wie es war, mit einem Tram in die Länggasse zu fahren. Die Geschichte einer Strasse, welche sich von einem Dorfkern mit diversen Einkaufsmöglichkeiten zur vielbefahrenen Autobahnzubringerstrasse entwickelte…und warum es nun doch wider saubere Fenster gibt. Ein Beitrag von Monika Hofmann