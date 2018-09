Die Welt ist im Umbruch. Menschen von anderen Kontinenten gelangen nach Europa, und mit ihnen auch eine neue Musik. Wie soll man auf diese neue Welt reagieren? Soll an bestehenden Hierarchien festgehalten oder sollen Traditionen aufgebrochen werden? Und wie kann man andere von der eigenen Sichtweise überzeugen? Ob diesen Fragen geraten sich im Stück Clash of Gods zwei Götter in die Haare, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine sagt eine neue Welt voraus, in der die alten Autoritäten nichts mehr zählen. Der andere kämpft für die alte Welt, preist ihre Stärken und Vorzüge.

Clash of Gods ist der ersten Zusammenarbeit des Berner Musikethnologen Thomas Burkhalter mit dem Lausanner Regisseur und Musiker Christophe Jaquet entsprungen. Die beiden ziehen in ihrer multimedialen Performance so ziemlich jedes Register, welches die Theaterwelt zu bieten hat, so kommen Schauspieler*innen, Tänzer*innen, Licht, Video, Musik, Lärm, Kitsch und Interviewaufnahmen zum Einsatz. Ausserdem übernehmen Burkhalter und Jaques in Clash of Gods gleich selber die Rolle der Götter.