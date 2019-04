Das Resort – fundamentales Anti-Musical

Da haben sich zwei gefunden: Der Berner Schriftsteller Jürg Halter und der Basler Musiker Elia Rediger bringen bei Konzert Theater Bern ihre erste gemeinsame Arbeit auf die Bühne. Ein Singspiel ist’s geworden, oder wie es Jürg Halter nennt: «Ein Anti-Musical oder ein fundamentales Alternativ-Musical.»

In Das Resort –Ein Singspiel über das tragische Ende der Selbstoptimierung prallen in einem Luxusresort mit integrierter Entzugsklinik verschiedenste Charaktere aufeinand. Die Gäste bilden eine Notgemeinschaft, denn ein Erdrutsch hat das Resort von der Aussenwelt abgeschnitten. Bald einmal geht es ans Eingemachte, wobei übergeordnet die Frage im Zentrum steht, was der Mensch dazu beiträgt, sich Schritt für Schritt selber abzuschaffen.

Ihr Stück sei kulturpessimistische Gesellschaftssatire und groteske Komödie in einem, sagt Jürg Halter. Da er einen «Musikerintegrations-Hintergrund» habe und Elia Rediger sehr an Text, Theater und Literatur interessiert sei, sei das Singspiel diejenige Form gewesen, in der man sich gefunden habe. Ihnen sei wichtig gewesen, dass die Musik nicht einfach nur als Zugabe zum Stück funktioniere, sondern in gleichberechtigter Kombination mit dem Text eine dritte Form ergeben, sagt Halter im Interview mit RaBe.

«Das Resort –Ein Singspiel über das tragische Ende der Selbstoptimierung», 4. April – 24. Mai 2019, Vidmarhallen