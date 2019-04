Kunst hinter verborgenen Mauern in der Berner Altstadt..

Es ist ein Kunstfestival der besonderen Art, das an diesem Wochenende die Berner Altstadt beleben wird. Während zwei Tagen können Besucherinnen und Besucher der ArtStadtBern Räumlichkeiten entdecken, die für die Öffentlichkeit ansonsten kaum zugänglich sind. In Kellern, Dachstöcken, Treppenhäusern, privaten Wohnräumen und öffentlichen Gebäuden realisieren über 60 Künstlerinnen und Künstler ihre Projekte, die sich in irgendeiner Form auf diese verborgenen Räume beziehen. Ihre Interventionen, zu denen sie sich etwa durch bauliche oder architektonische Gegebenheiten inspirieren lassen, sollen die Altstadt somit neu erlebbar machen.

Die ArtStadtBern will aber nicht nur kunstinteressierte Menschen ansprechen, sondern ein möglichst breites, entdeckungsfreudiges Publikum. Das Festival orientiert sich aus diesem Grund nicht nur an den bildenden Künsten, sondern auch an der Literatur und der Musik. In allererster Linie geht es aber darum, die Berner Altstadt von einer völlig unbekannten Seite zu beleuchten.

Adrien Rihs, Mitglied des Organisationskomitees der ArtStadtBern war bei uns im Studio zu Gast und erklärte worum es bei diesem Kunstfestival der „besonderen Art“ genau geht:

Ausstellung: Freitag, 3. Mai 2019, 17 – 22 Uhr & Samstag, 4. Mai 2019, 14 – 22 Uhr

Infopoint: Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, Bern



Eintritt frei!