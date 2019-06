Discuss it! Jugendliche zur Politik animieren

«Wenn Schulen von selbst Politpodien organisieren und es uns nicht mehr braucht, sind wir zufrieden», sagt David Fischer von Discuss it. Dieser Verein setzt sich dafür ein, dass sich Jugendliche vermehrt für Politik interessieren. «Discuss it» engagiert sich dort, wo Jugendliche am besten erreicht werden können: In Mittel- und Berufsschulen in der ganzen Schweiz organisiert der Verein Politpodien – meistens kurz vor Abstimmungen. Eingeladen werden bekannte und weniger bekannte Politiker*innen. Die Schüler*innen werden animiert bei den Podien mit zu diskutieren.

Obwohl politisches und gesellschaftliches Engagement bei Jugendlichen dank aktuellen Bewegungen – wie den Klimastreiks oder dem Frauen*streik – im Trend sei, brauche es weiterhin viel Arbeit im Hintergrund, sagen Hannah Stenzler, Nicolas Solenthaler und David Fischer. Sie haben das RaBe-Studio besucht, um über ihre Visionen zu sprechen: