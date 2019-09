Greta Thunberg erhält den alternativen Nobelpreis, den Right Livelihood Award. Aus diesem Anlass spielen wir ihre soeben gehaltene Rede vor dem UNO-Klimagipfel in New York:



Ausserdem besuchen wir im Info den frischgebackenen Tolerantia Award Preisträger und LGBTIQ-Aktivist Henry Hohmann sowie die Ausstellung Le bilinguisme n’existe pas in Biel-Bienne.



Sendung um 11 Uhr – Podcast ab 12 Uhr.