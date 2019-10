StattRadio November 2019

In dieser Ausgabe:

RaBe hat diesen Herbst den Schritt ins digitale Zeitalter definitiv gemacht. Ab sofort stehen am Randweg 21 in Bern den rund 200 Sendungsmacherinnen und Sendungsmachern für die Produktion ihrer Kultur-, Musik- und Informationssendungen dem heutigen digitalen Standard entsprechende Studioräumlichkeiten zur Verfügung.

Wohlgemerkt: Im Einsatz steht keine überteuerte Luxustechnik. Es handelt sich vielmehr um ein System, das die flexible Zusammenarbeit vereinfacht. Dabei wird dem Abspielen von Informationen in den unterschiedlichen Formaten gezielter Rechnung getragen. Und: RaBe wird durch die zeitgemässe Infrastruktur seinem Bildungsauftrag noch stärker gerecht.

Angehende Radiojournalistinnen und -moderatoren, die bei RaBe ihre Ausbildung geniessen, können davon ausgehen, gemäss dem neusten Stand der Sendetechnik ausgebildet zu werden.

Die Techniker des RaBe, dazu gehören Sämu, iTinu und die IT-Reaktion (unsere IT-Gruppe aus ehrenamtlichen IT-Cracks), haben die Studio-Modernisierungsarbeiten in zahlreichen Stunden umgesetzt. Das gesamte RaBe-Team dankt ihnen für die geleistete Top-Arbeit!

Luca D’Alessandro

Aktuell

Ewige Liebe Radio

Meine Übersiedlung nach Bern im Jahr 2009 ist in meiner Erinnerung unwiderruflich mit der Trennung vom Radio verbunden. Fast 10 Jahre „Radio Basilisk“ hatte ich mit in die Zügelkisten gepackt, vom Praktikum zur Reporterin, von der Nachrichtenredaktion zur Moderation.

In Bern verwirrte mich die Aare, die die Stadt zwei Mal durchquert. Ich hatte Liebeskummer, wenn ich an Basilisk dachte und die Radio-Rochaden (Radio BE1 wurde zu Energy, Capital FM war plötzlich Bern 1) machten mich vollends konfus. RaBe war damals kurze Zeit eine Option, um meiner Leidenschaft für das Medium Radio treu zu bleiben. Ich bewarb mich für das Info-Team, schreckte aber vor den überquellenden Aschenbechern und den Haufen CDs am Boden zurück (jaja, damals sah das zwischendurch so aus).

Das Leben schickte mich beruflich weit weg vom Mikrophon nach Luzern, wo ich für eine grosse Schweizer Unfallversicherung PR-Texte schrieb. Die Konzeption und Realisation von Podcasts waren dann mein Abschiedsgeschenk bevor ich die Versicherung nach drei Jahren wieder verliess, um als PR-Frau für eine Benimm-Expertin zu arbeiten.

Im Jahr 2016 erfüllte ich mir einen grossen Traum: Die Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Zugegeben, diesen Beruf wählt man nicht wie Floristin oder Kinderärztin, aber das gehört nicht hier her. In der Praxis beobachte ich wie stark Trauernde auf Musik reagieren, wie sie die Stimme der Verstorbenen vermissen, weil sie so schnell verblasst wie das Bild. Darum arbeite ich als Trauer- und Sterbebegleiterin gern mit Tonaufnahmen und gezielt eingesetzten Songs. Finanziell davon Leben kann ich nicht.

Als RaBe Anfang Juli jemanden für den Bereich Ausbildung suchte, war das für mich ein Riesenglücksfall! Hier an zwei Tagen arbeiten zu dürfen fühlt sich an wie nach Hause zu kommen, wo alles neu möbliert und doch vertraut ist. Die Liebe zum Radio an junge Menschen weiter geben zu dürfen, ihnen die Kunst eines perfekten Fades zu vermitteln, das ist einfach nur belebend und das alles beherrschende Gefühl dabei ist: verliebt!

Stéphanie Berger

Hörmal

Leporello on air – Eine Sendung über Kinder- und Jugendliteratur

Wie hat sich Globi im Laufe der Jahre verändert? Welches Märchen gefällt dir auch heute noch? Und wie hört sich wohl ein Interview mit einem Dachs aus deinem Lieblingsbuch an? Die Kinder- und Jugendredaktion von Leporello ist diesen und anderen Fragen auf der Spur. Die Kids sind zwischen 8 und 18 Jahren alt und teilen eine Leidenschaft für Literatur.

Diese Nachwuchs-Crew des Online-Magazins Leporello.ch trifft sich jeweils sechs Mal im Jahr im Progr. Dort lernt sie nicht nur sehr viel Literatur kennen, sondern auch das Handwerk des journalistischen Schreibens über Bücher.

In einer Kooperation mit RaBe gingen die jungen Leute einen Schritt weiter – sie lernten das Schreiben fürs Hören, bekamen einen Crash-Kurs in Radiotechnik und interviewten Autorinnen, Verlagsleiterinnen und sonstige Literatur-Expert*innen.

Das Resultat hörst du in der Live-Sendung am 3. November von 11-12 Uhr!

Sabrina Michel & Magdalena Nadolska

News

RaBe Clubtour – 10 Jahre!

Der Sommer ist weg, der Herbst ist da, und alle singen trallalla!

Oder auch nicht. Nichts desto trotz und grad weil es ja in dieser Stadt zu dieser Jahreszeit so viel Tolles zu hören, feiern, sehen und staunen gibt, ist RaBe nun bereits das zehnte Jahr in Folge an den schönsten Anlässen in und um Bern live mit dabei. So tingeln wir einmal mehr mit unserem Live-Equipment von Club zu Club und senden was das Zeug hält! Dazwischen kehren wir aber auch immer wieder zum Mutterschiff in der Lorraine zurück und weihen unter anderem mit Schall und Rauch (und hoffentlich auch mit euch!) unsere nagelneuen Studios ein.

Ach ja, und wer seine Lieblingssendung einmal live mitverfolgen will, kann das Ende November im Schaufenster vom Schlachthaus Theater tun. Von dort senden wir fünf Tage lang Teile unseres Programms in eure hoffentlich warmen Stuben. Sicher erwarten euch dort auch einige Überraschungen. So viele coole Events passen nur auf eine Webseite. Check: clubtour.rabe.ch

Martin Schneider

Aufgehorcht

10. RaBe Clubtour

Bereits Ende Oktober gestartet, geht es jetzt so richtig los mit unserer 10. Clubtour. Das Programm war wahrscheinlich noch nie so vielfältig wie in diesem Jahr. Von Konzerten bis Partys, über Studio Sessions hier am Randweg und Comedy ausser Haus, bis zu einer Game Convention ist alles dabei. Ausserdem sind wir von Ende November bis Anfang Dezember, ebenfalls im Rahmen der Clubtour, dabei am Bone Performance Art Festival im Schlachthaus. Neben speziellen Sendungen jeweils um Mitternacht, senden wir an diesen fünf Tagen einen grossen Teil unseres regulären Programms live aus dem Schlachthaus. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut! Mehr zur Clubtour findet ihr unter NEWS und das ganze Programm gibt’s hier im Web: clubtour.rabe.ch

Clubtour, diverse Daten und Zeiten (siehe Programm)

Leporello on air

In der Sendung „Leporello on air“ dreht sich alles um’s Thema Kinder- und Jugendliteratur. Die Kinder- und Jugendredaktion von Leporello wagt sich in Zusammenarbeit mit RaBe auf neues Terrain und sendet am 3. November live aus dem RaBe Studio. Mehr zur Sendung findet ihr unter HÖRMAL.

Leporello on air, Sonntag 3. November, 11-12 Uhr

QueerUp Radio

Bei QueerUp Radio (neuer Name von Gay Radio; mehr dazu weiter unten) vom 24. November wird Alex mit diversen Gästen über die Gear-Fetisch-Szene (v.a. Leder, Rubber, Puppy) sprechen und zurückblicken auf die Verleihung der Mistertitel „Mr. Leather Switzerland 2020“, „Mr. Rubber Switzerland 2020“ und „Puppy Switzerland 2020“.

QueerUp Radio, Sonntag 24. November, 19-21 Uhr

Und anderes…

Pars Ava

Unsere persische Sendung „Pars Ava“ ist ab November leider nicht mehr im Programm. Alireza geht für sein weiteres Studium nach Brüssel und kann deshalb die Sendung nicht mehr weiterführen.

Worldwyld

Auch unsere langjährige Soul- und Jazz-Sendung „Worldwyld“ ist ab diesem Monat leider Geschichte. Stufi wird seine Sendung schweren Herzens aufgeben. Vielleicht hören wir ihn aber trotzdem mal wieder. Er hat davon gesprochen, dass er vielleicht irgendwann mit einer neuen Sendeidee beim RaBenhorst landen wird.

Gay Radio

Unsere LGBTIQ*-Sendung „Gay Radio“ heisst ab sofort „QueerUp Radio“. Der neue Name soll die gelebte Vielfalt der Community sichtbarer machen. Unverändert bleibt das gewohnt bunte Programm, das von den diversen Sendungsmachenden jeden Sonntagabend auf die Beine gestellt wird.

QueerUp Radio, Sonntag 19-21 Uhr

Balgarski Tschass

Ludmilla ist im November nicht im Lande. Deshalb gibt es da kein „Balgarski Tschass“. Im Dezember ist sie dann wieder zurück.

Balgarski Tschass, Sonntag 17-18 Uhr, alle 2 Wochen

Kursangebote

• Grundkurs Radiojournalismus

So, 10. November 10-17:30 Uhr und Wochenende 16./17. November 10-17 Uhr

Leitung: Wilma Rall, Andreas Reimann

Kursort: Bern

Anmeldung: www.klippklang.ch

Das ganze Programm und mehr als PDF runterladen:

oder das aktuelle Programm anschauen