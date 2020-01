Sarkasmus auf der Bühne

Im Netz greift man auf Emojis zurück, um seine Message zu verdeutlichen. Auf der Bühne sieht die Situation anders aus, weiss Remo Zumstein. Er ist Slampoet. In seinen Werken stellt Remo Zumstein die Sprache und ihre vielfältigen Möglichkeiten in den Mittelpunkt. Ralph Natter hat sich mit ihm getroffen und wollte wissen, wie man in der gesprochenen Literatur sicher stellt, dass ein Text auch so beim Publikum ankommt, wie er gemeint ist. Der nächste Auftritt von Remo Zumstein findet am 28. März an der Veranstaltung ICON POET in der Turnhalle Bern statt.