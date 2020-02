Her mit Demokratie!

Beim Reclaim Democracy Kongress wird Demokratie weitergedacht, Schweizer Agrochemiekonzerne verdienen mit hochgiftigen Pestizide sehr viel Geld und Julian Assange … Den Podcast zur heutigen Sendung gibst hier (ab Mittag):

2. Reclaim Democracy Kongress

«Demokratie ist kein Ist-Zustand, sondern etwas, das man ständig weiterentwickeln muss, um neue Formen zu finden, wie wir zusammen leben und arbeiten, Gewinne verteilen und gemeinsam diese Welt bestimmen und verändern wollen», sagt Julia Baumgartner, Mitorganisatorin des 2. Reclaim Democracy Kongresses.

Aufgegleist wurde Reclaim Democracy von Denknetz Schweiz, einem Thinktank bestehend aus über 1600 Mitgliedern aus Wissenschaft, Politik und sozialen Bewegungen. Das Netzwerk verpflichtet sich den Grundwerten Freiheit, Gleichheit und Solidarität und will mit dem Kongress Systemkritiker*innen aller Art die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen und eine gemeinsame Basis zu finden.

Thematisch fokussieren sich die geplanten Workshops und Plenarveranstaltungen auf drei Schwerpunkte: Systemwandel statt Klimawandel, Kritische Öffentlichkeit und Demokratie und digitaler Kapitalismus und soziale Kämpfe.

Reclaim Democracy, 27. – 29.2.20, roten Fabrik Zürich



Das Interview mit Julia Baumgartner:

Milliardenumsätze mit hochgiftigen Pestiziden

Eine Recherche von Public Eye und Unearthed, der Rechercheabteilung von Greenpeace, macht deutlich: Agrochemiekonzerne wie Bayer oder Syngenta erzielen mehr als einen Drittel ihrer Pestizidumsätze mit Substanzen, die für Mensch oder Umwelt giftig sind. Gemäss der Recherche entfallen von den insgesamt 13,4 Milliarden US-Dollar an Pestizidumsätzen, die im Datensatz für die fünf grössten Agrochemiekonzerne erfasst sind, rund 4,8 Milliarden US-Dollar auf die hochgefährlichen Substanzen. Das ist deutlich mehr, als bislang angenommen wurde.

Die umfangreiche Recherche macht zudem deutlich, dass Entwicklungs- und Schwellenländer das bevorzugte Feld der fünf Agrochemiegiganten sind: Fast 60 Prozent der Verkäufe von hochgefährlichen Pestiziden entfallen auf solche Länder. Gerade in Ländern wie Brasilien oder Indien nutzen die Konzerne die schwachen politischen und wirtschaftlichen Regulierungen, um dort weiterhin Produkte verkaufen zu können, die in der EU und in der Schweiz bereits verboten sind.

Carla Hoinkes von PublicEye im Gespräch mit Radio RaBe: