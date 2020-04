„Ich sehe meine Hochsensibilität als Chance“

– Subkutan Talk –

Das laute Geschwätz am Nebentisch im Café, die Sonnenstrahlen auf der nackten Haut oder die Gerüche am Essensstand: Hochsensiblen Menschen wird es schnell zu viel.

Das bedeutet aber nicht, dass sie heikel oder überempfindlich sind. Vielmehr nehmen sie ihre Umwelt überdurchschnittlich intensiv wahr. Eine der ersten Forscherinnen zu diesem Thema ist die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron. Sie forsche in den 1990er Jahren zur Hochsensibilität. Laut ihren Angaben sind 15-20% der Weltbevölkerung hochsensibel. Eine dieser hochsensiblen Personen ist die Künstlerin Dada Chi. Im Subkutan-Talk erzählt Dada Chi unserer Redaktorin Susanne Grädel, was es konkret in ihrem Alltag bedeutet, hochsensibel zu sein und welche Chancen sie in der Hochsensibilität sieht.