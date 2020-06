Helenka – Queen of Randomness

Als Queen of Randomness wird sie bezeichnet mit Hang zu Glitzer, Gold und Drama. Random, also zufällig, ist die Kunstfigur Helenka Romantickova aber keinesfalls, denn dahinter steckt die Berner Sängerin, Multiinstrumentalistin und Komikerin Helena Danis. 2015 sorgte Helenka auf Kleinkunstbühnen für Furore und wurde für den Swiss Comedy Award nominiert und dies obwohl sie mit ihrem schrägen und absurden Witz wohl kaum den Durchschnittshumor von Herrn und Frau Schweizer treffen dürfte.

Comedy sei nie ihr alleiniges Ansinnen gewesen, sagt die ausgebildete Jazz-Sängerin Danis, die sich mit Electric Blanket die Elektropop-Sporen abverdiente. Viel lieber erzähle sie Geschichten, die sich irgendwie mit Musik verknüpfen liessen. Somit ist es naheliegend, dass Danis Kunstfigur Helenka nun ein Album herausgegeben hat. Auf Vocal Desaster bringt sie locker-flockigen Elektropop und eingängige Beats mit atmosphärischem Gesang und skurrilen Songtexten zusammen. Da gibt es beispielsweise Hymnen an Blätterteiggebäcke und Medikamente sowie Atemübungen und Balladen an verstorbene Haustiere. Um das abstruse Sammelsurium in Helenkas Worten zusammenzufassen: Vocal Desaster ist irgendetwas zwischen Gangsterrap und Morgenrock.

Helenkas neues Album kommt aber nicht einfach so, sondern mit eigenem Gossip-Magazin daher. Dieses trägt, wie könnte es anders sein, den Titel Helenka und ist eine wunderbar schräge und trashige Persiflage auf die Regenbogenpresse. Darin enthalten ist alles, was das Annabelle- und Gala-Herz begehrt, zum Beispiel ein Detox-Rezept, das einen, falls man sich voller Energie fühlen sollte, schnell wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Ausserdem: Der Helenka-Tourneeplan fürs Jahr 2070 (eine Hologram-World-Tour solls werden), ein Horoskop für alle, das 50 Jahre lang für jeden Tag gültig ist und natürlich Bilder von Helenka selber im Bett, in der Badewanne und mit ihrem Neuen an ihrer Seite. Edelkitsch? So was von. Der totale Trash? Völlig. Dilettantisch? Logo. Lustig? Sehr!

Helenka und Helena Danis im Interview bei RaBe: