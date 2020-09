Wenn „Mann sein“ Bauchschmerzen macht

Immer mehr Männer leiden unter den Ansprüchen, die aufgrund ihres Geschlechtes an sie gestellt werden. In unseren Köpfen herrschen immer noch stereotype Vorstellungen davon, wie Männer zu sein haben: Sie sollen ihre Gefühle unterdrücken, viel arbeiten und ihre Konflikte mit Gewalt lösen. Diese festgefahrenen Vorstellungen von Männlichkeit nennt man „toxische Männlichkeit“. Unser Redaktor Christophe Hutmacher hat mit der Geschlechterforscherin und Soziologin Diana Baumgarten von der Universität Basel darüber gesprochen, was „toxische Männlichkeit“ genau ist und was man(n) dagegen tun kann.

Hilfe für betroffene Männer: https://www.maenner.ch/mencare/