Wie Kampagnen mobilisieren können

Heute im Info untersuchen wir die Kampagnentätigkeiten im Vorfeld der Abstimmungen, wir sprechen über das vielfältige neue Stück «Paradise City» am Stadttheater Bern und es gibt einen Kommentar zur Klimacamp-Besetzung des Bundesplatzes.

Zeitungsinserate im Abstimmungskampf

Seit sieben Jahren untersucht Année politique Suisse die Kampagnentätigkeit im Vorfeld eidgenössischer Abstimmungen. Das Projekt ist von der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften finanziert und am Institut für Politikwissenschaften an der Uni Bern angesiedelt.

Am Urnengang vom kommenden Sonntag falle vor allem auf, dass das Jagdgesetz in den Medien stark präsent sei – zu kaum einem anderen Abstimmungsthema seien in den letzten Jahren so viele Inserate erschienen. «Erstens bewegen Tiere das Stimmvolk stark, zweitens gibt es seltener Vorlagen, wie eben das Jagdgesetz, die Verbände ganz konkret treffen. Entsprechend voll ist deren Abstimmungskasse», erklärt Marc Bühlmann, Direktor von Année politique Suisse.

Gewinnt also einfach die Seite, die mehr finanzielle Mittel auftreiben kann? Ganz so einfach sei es nicht, so Bühlmann. Breite und somit teurere Kampagnen mobilisierten zwar stärker, zu einem Meinungswechsel bei einzelnen Stimmbürger*innen würden sie aber nur wenig beitragen.





Die komplette Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 27. September gibt es hier.

Im Paradies hängt der Haussegen schief

In der Shoppingmall Paradise City herrscht dicke Luft: Das Gebäude ist lottrig, es fehlt an Geld und dann wird auch noch das Plakat der letztjährigen Schönheitskönigin ständig verunstaltet. Mitten drin zwischen Beauty Palace, Wäscherei, Condomeria und Fitnesscenter: die gute Seele Hannah, der alle das Herz ausschütten.

Das Musical Paradise City aus der Feder von Schauspieldirektor Cihan Inan ist eine augenzwinkernde Hommage an die bunte Vielfalt der Schweiz und ein veritables Grossprojekt. Über Rolltreppen, Galerien und Läden wuselt eine Vielzahl an Schauspielenden, die dabei Schweizer Eurovisionsbeiträge der letzten fünfzig Jahre zum Besten geben. Mitten drin: Florentine Krafft in der Rolle der Beauty-Shop-Angestellten Hannah.

Im Schnitt würde sie einmal pro Jahr bei einem Musical mitspielen, sagt Florentine Krafft. Es bereite ihr sehr grossen Spass, sei aber auch immer mit Umdenken verbunden. «Manchmal frage ich mich, warum meine Figur denn jetzt hier ein Lied singt», erzählt sie lachend im Interview mit RaBe:





Paradise City, 24.9.20 – 18.3.21, Konzert Theater Bern

Ein Stich ins Wespennest (Kommentar)

Mit einer Kundgebung beendet die Klimabewegung heute ihre Aktionswoche in Bern. Im heutigen Radioblog analysiert unser Inforedaktor Salim Staubli deshalb nochmals die Ereignisse auf dem Bundesplatz von Anfang Woche. Seiner Meinung nach machten die Aktivist*innen der Klimabewegung mit ihrem zivilen Ungehorsam sichtbar, wie sehr die Parlamentarier*innen im Bundeshaus am Volk vorbei debattieren.