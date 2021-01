Ghost Festival – Das Festival, das (nicht) stattfindet

Womöglich hat sie der ein oder die andere bereits zu Gesicht bekommen und sich gefragt was es damit auf sich haben könnte: In insgesamt fünfzehn grösseren Schweizer Städten in allen vier Sprachregionen hängen seit ein paar Wochen schwarze Plakate mit einem markanten weissen Strich in der Mitte. Von wem die Plakate genau stammten war bislang unklar. Die Schweiz rätselte.

Am Montag haben die Verantwortlichen das Geheimnis nun gelüftet: Der weisse Balken auf dem schwarzem Hintergrund steht für das «Ghost Festival» – zu Deutsch: Geisterfestival. Über die Bühne gehen soll dieses offenbar bereits am 27. & 28. Februar. Und es kommt noch dicker: Laut dem Organisationskomitee handelt es sich dabei um das grösste Festival, dass es in der Schweiz je gegeben hat! Crazy Shit!

Tatsächlich verspricht das Lineup auf der Website insgesamt rund 300 Bands und Musiker*innen aus der ganzen Schweiz, darunter auch hochkarätige Acts wie etwa Patent Ochsner, Black Sea Dahu, Annie Taylor, Stefan Eicher, KT Gorique, Lo & Leduc, Brandy Butler, Züri West, Steffe La Cheffe, Knackeboul und viele mehr. Ein Spektakel der Superlative also!

Naja, zumindest fast… Denn leider findet das Festival in Wirklichkeit gar nicht statt. Aber irgendwie halt doch. Denn beim Ghost Festival handelt es sich um die bislang grösste Solidaritätsaktion für das Schweizer Musikschaffen, eine Berufsgattung, die von der Corona-Pandemie besonders stark getroffen wurde.

Mit der simplen und witzigen Idee eines Geisterfestivals möchte das Ghost-Club-Kollektiv einen breiten Dialog in der Gesellschaft anstossen und ein mediales wie auch soziokulturelles Zeichen setzen, ohne dabei anklagend zu wirken. «Vielmehr sollen solidarisches Bewusstsein und das Erkennen des kulturellen Wertes von Musik ins Zentrum rücken» erklärt Gründungsmitglied Dominik Gysin gegenüber RaBe.



Am Montag, 11. Januar 2021 um 11:11 Uhr startet der Ticketverkauf für den fiktiven Event. Der Erlös wird zu 100% an die teilnehmenden Musikschaffenden weitergegeben.