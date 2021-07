NIFFF: Gruseln und Staunen in Neuchâtel

Ab Freitag 2. Juli dreht sich in Neuchâtel alles ums Gruseln und Staunen, denn dann beginnt die 20. Ausgabe des Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF). Während rund einer Woche gibt’s bei NIFFF Genre-Filme aus dem Bereich Fantasy, Science Fiction und Horror zu sehen.

Der runde Geburtstag hat das kleine aber feine Westschweizer Festival dazu veranlasst, auf die Entwicklung des Fantastischen Filmes zurückzuschauen. Während das Genre früher oft in die Nerd-Ecke gestellt wurde, so habe es sich mittlerweile zum einflussreichsten Player in der audiovisuellen Produktion entwickelt, sagt der künstlerische Leiter Loic Valceschini. Wenn es um die Gestaltung von digitalen Welten gehe, dann habe Taiwan die Nase besonders weit vorne. Entsprechend erstaunt es nicht, dass der Inselstaat als Gastland zur NIFFF-Ausgabe eingeladen wurde.

Zudem arbeitet das NIFFF dieses Jahr mit dem Naturhistorischen Museum Neuenburg zusammen. In der Reihe Sauvage Extended werden im Park des Museums insgesamt acht Installationen gezeigt, die allesamt die Beziehung von Mensch und Natur ausloten, dabei mit Storytelling experimentieren und auch Virtual Reality mit einbeziehen.

Das NIFFF war jahrelang ein analoges Festival, bei dem Filme ausschliesslich vor Ort gezeigt wurden. 2020 gab es pandemiebedingt eine rein digitale Ausgabe, dieses Jahr nun setzt das NIFFF auf eine Hybrid-Form. Die Planungsungewissheit und die ständigen Änderungen hätten für eine turbulente Zeit gesorgt, sagt Loic Valceschini.

Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), FR 1. – SA 10. Juli 2021 diverse Kinos in Neuchâtel. Das ganze Programm zu Filmen, Panels und Zusatzveranstaltungen gibts hier.