Thailand: Strände, Pad Thai, Elefanten,… ?!Corona?!

Nach wie vor ist Corona ein Thema, welches die ganze Welt betrifft. Während in der Schweiz alle Möglichkeiten zur Bekämpfung des Virus in Kraft treten, gelingt dies in vielen anderen Ländern nicht. So auch in Thailand: Die Zustände im Osten sind kritisch, Impfstoffe fehlen und Menschen verarmen.

Die gebürtige Thailänderin, Stefanie, erzählt im heutigen Live-Interview, wie es ist, als privelegierte Schweizerin nach Thailand zu blicken.

Heute hast du erneut die Möglichkeit, einen 2o CHF Gutschein für das Kleidergeschäft OLMO abzusahnen. Dafür musst du nichts weiter tun, als einen Song zu erraten. Für dich ein Kinderspiel, oder?!

Ausserdem gibt es in der heutigen Sendung einen brandheissen Filmtipp aus der Rubrik „im Film„. Wenn du auf der Suche nach einer skurrilen Geschichte bist, solltest du dir diesen nicht entgehen lassen.

Und siehe da, eine weitere neue Rubrik lässt grüssen. Sie heisst „ume Ecke“ und lässt dich die Neubrücke-Strasse in Bern erkunden, währen du Zuhause putzt, aufräumst oder auf deinem Sofa sitzen kannst. Ist das nicht klasse?!

Und das Beste an dieser Sendung? Du wirst mit Musik aus den 80ern beglückt. (Tanzbein schwingen erlaubt)