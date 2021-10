«Hauptstadt»: Ein neues Onlinemedium für Bern

Es tut sich was im Berner Mediengeschäft: Ein Kollektiv hat ein neues Onlinemedium angekündigt. «Hauptstadt» soll es heissen und unabhängigen Lokaljournalismus bieten. Mit einem Crowdfunding will das Kollektiv nun Abos verkaufen. Ziel ist es, in einem Monat 1000 Abonnent*innen zu gewinnen. Schaffen sie dies nicht, geben sie das Projekt wieder auf.

Entstanden ist das Onlinemedium als Gegenreaktion auf die Zusammenlegung der beiden Tageszeitungen «Bund» und «Berner Zeitung». «Wir möchten diese Lücke füllen, die entstanden ist durch die Zusammenlegung der beiden Redaktionen», sagt Marina Bolzli. Sie ist Teil des Kollektivs der «Hauptstadt» und ehemalige BZ-Journalistin.

Eigentlich gibt es mit dem «Journal B» in Bern bereits ein Onlinemedium mit Lokalfokus. Marina Bolzli und das Team der «Hauptstadt» reicht das aber nicht. Es brauche mehr Redaktionen, damit die nötige Vielfalt an unabhängigem Journamlismus möglich sei, so Bolzli.