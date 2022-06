Equal Pay im Fussball

«Ein starkes Zeichen gegen die ungleiche Bezahlung im Fussball setzte die norwegische Weltklassefussballspielerin Ada Hegerberg. Aus Protest gegen diese Ungleichbehandlung verzichtete sie ab 2015 fürs Nationalkader zu spielen», sagt die Sporthistorikerin Dr. Marianne Meier. Sie forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Nun hat Norwegen eingeführt, dass in Bezug auf Bonuszahlungen und TV-Prämien die Frauen dieselben Prämien erhalten wie die Männer. Hegerberg spielt nun an der kommenden EM in England wieder fürs norwegische Nationalkader.

Vor gut 10 Tagen war im Tagesanzeiger zu lesen, dass im Schweizer Fussball die Frauen ab sofort gleich viele Prämien erhalten wie die Männer. Aber was bedeutet das? Welche Prämien sind gemeint? Und verdienen nun die Frauen im Nationalkader der Schweiz gleich viel wie die Männer?

Marianne Meier erklärt im Gespräch mit Monika Hofmann, weshalb von Equal Pay im Schweizer Fussball noch lange nicht die Rede sein kann. Aber dass die Anpassung der Prämien der Sponsoringpartner des Schweizer Fussballverbands SFV ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung sei.

Die Fussball-EM der Frauen in England startet am 6. Juli 2022 um 21 Uhr mit dem Spiel England vs. Österreich.