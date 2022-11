Das Ensemble Zefirino spezialisiert sich seit acht Jahren auf Kinderkonzerte. Nun hat es zum ersten Mal, zusammen mit der Illustratorin Martine Ulmer, ein Audio-Wimmelbuch herausgegeben: «Maestro Mozart. Eine turbulente Nachtmusik» (2022, Baeschlin). Das Musikvermittlungsprojekt erzählt kindergerecht wie eine Komposition entsteht, stellt Instrumente vor und betont die Wichtigkeit von Gefühlen für die Musik.

Im Wimmelbuch wie auch im Kinderkonzert wird auf verspielte Weise erzählt, wie Wolfgang Amadeus Mozart den vierten Satz der «Kleinen Nachtmusik» am Tag der Uraufführung in grosser Eile fertig komponieren muss. Der Komponist Marcelo Nisinman hat hierfür Mozarts Thema in verschiedenen Stilen erweitert: zu hören sind etwa Polka, Milonga oder eine Moll-Version.

Die Flötistin Nadja Camichel erzählt, wieso das Ensemble «Die kleine Nachtmusik» von Mozart als Ausgangspunkt gewählt hat und was sie als Musikerin an einem solchen Projekt am meisten reizt.

Das Kinderkonzert «Maestro Mozart. Eine turbulente Nachtmusik» wird vom Kanton Bern für Schulen angeboten. Das Wimmelbuch kann im Buchhandel erworben werden.