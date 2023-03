«Identitti» im Theater

Der Debütroman «Identitti» (Hanser, 2021) der Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal ist als Theaterstück bei Bühnen Bern zu sehen. Es ist eine Produktion des Theaters Freiburg i.B. und wird nach der dortigen Premiere nun in Bern gezeigt. Die Kooperation mit dem Theater Freiburg ist eine Initiative von Schauspiel Bern für mehr Nachhaltigkeit in den Kulturinstitutionen (X-Change).

Jessica Glause, freischaffende Regisseurin, hat den Text gemeinsam mit der Dramaturgin Anna Gojer umgeschrieben. Nebenfiguren und Nebenschauplätze des Romans wurden von den beiden konsequent gestrichen. Der Fokus der Theaterfassung liegt auf der von Bewunderung, Unverständnis und Empathie (in dieser Reihenfolge) geprägten Beziehung der Studentin Nivedita mit ihrer gefallenen Star-Professorin Saraswati. Diese gab sich als PoC aus, obwohl sie weiss ist, ein perfekter Skandal. Im Theaterstück von Glause und Gojer wird die Figur Nivedita gleich von vier Schauspielerinnen gespielt.

Welchen Mehrwert eine derartige Mehrstimmigkeit einer Figur bringt, wie eine weisse Regisseurin einen solchen Stoff glaubwürdig auf die Bühne bringen kann und weshalb das Gesicht der Göttin Kali blaue Farbe trägt, verrät Jessica Glause.

«Identitti» läuft noch am 11. und 26 März, am 30. April und am 7. Mai 2023 bei Bühnen Bern in der Vidmar 1.