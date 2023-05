In unserer Abstimmugsserie thematisieren wir heute die Pros und Contras zum Klimaschutzgesetz. Und: Die Organisation «stop2drop» sagt dem achtlosen Zigarettenwegschnippen den Kampf an. Zum Schluss fragen wir, was es mit der Kritik am Video der Schweizerischen Kriminalprävention auf sich hat, welches Jugendliche vor Pornografiekonsum warnen will.

Beiträge der Sendung: