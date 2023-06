Zugang zur Sprache statt Billiglohnarbeit

Sprache ist das Tor zur Gesellschaft, erst durch sie ist die Teilnahme am öffendlichen Leben möglich. Deshalb ist der Zugang zum Spracherwerb für eine Gesellschaft, ihr Funktionieren und ihre Chancengleichheit, enorm wichtig. Wie es ist, für die eigenen Eltern zu übersetzten, was der Kanton Bern für den Zugang zum Spracherwerb für Migrant*innen tut und lässt und welche unangenehmen Überraschungen dasLehrmittel „Deutsch in der Schweiz“ bietet – all das in der heutigen Sendung.

Für den Vater Bewerbungen schreiben

Jelena ist mit ihren Eltern in den 90er Jahren in die Schweiz eingewandert. Während Jelena in der Schule den Förderunterricht besuchen musste, weil sie nicht gut Deutsch konnte, war sie zu Hause, nebst ihren Geschwistern die Einzige, die die deutsche Sprache beherrschte. Die Eltern waren auf diese Sprachkenntnisse angewiesen und Jelena musste schon sehr früh lernen, offizielle und behördliche Formulare zu übersetzen und auszufüllen. Ab der ersten Oberstufe schrieb sie die ersten Bewerbungen für ihren Vater. Von diesen Erfahrungen erzählt Jelena im Beitrag von Natasa Mitrovic.

Sprache lernen darf kein Privileg sein

Der Verein Bern integral setzt sich in Bern für den Zugang zu kostenlosen Deutschkursen ein, sprich, er organisiert sie selbst. Die Kurse werden von Freiwilligen durchgeführt, von Niveau A1 bis B2. An insgesamt drei Standorten kann man die Deutschkurse besuchen. Martine Machy hat den Hauptstandort besucht und dort Simone Zysset, Co-Präsident von Bern integral, getroffen. Auf politischer Ebene setzt sich der Verein Bildung für alle – jetzt! für besser Bedingungen für geflüchtete Menschen ein.

Und wie war es in deinem Land?

Subkutan Redaktorin Aviv Szabs lernt seit einiger Zeit Deutsch. Ihren letzten Deutschkurs besuchte sie mithilfe eines DeutschBon von der Stadt Bern. Überrascht und irritiert war sie dabei besonders vom Lehrmittel: Nicht nur die Sprache wird vermittelt, auch kulturelle Werte der Schweiz werden nähergebracht. Zusammen mit ihrer ehemalige Deutschlehrerin untersucht Aviv Szabs im Beitrag das Lehrmittel «Deutsch in der Schweiz» auf kulturelle, rassistische und sexistische Strereotypen.