Der lesbische Fussballclub 1. FC Dyke aus Berlin wurde vor ein paar Monaten an einer fiktiven Pressekonferenz an der Schaubühne Berlin ins Leben gerufen. Es handelt sich um ein partizipatives Begegnungsformat zu lesbischer Geschichte und Gegenwart und reiht sich in das Programm der «Dyke Dogs Salon», welches von dem Duo «Dyke Dogs», bestehend aus Eva*n Tepest und Lynn Takeo Musiol, gegründet wurde.

Als zweiter öffentlicher Anlass des 1. FC Dyke findet das sogenannte Trainingscamp im Kunstraum Cabane B in Bümpliz statt. «Es geht um lesbische Sichtbarkeit im Sport, um gemeinsame Räume und um Austausch», sagt Selma Kay Matter, Autor*in und Theatermacher*in, eine der vier Personen, die derzeit den 1. FC Dyke bilden.

Die Cabane B wird aktuell von Alizé Rose-May Monod kuratiert. Unter dem Titel «Dyke Sports Club» findet der fünfte und letzte Zyklus der Reihe statt, der Formen der Kollektivität in den Fokus nimmt.

Der 1. FC Dyke steht am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 19 Uhr auf dem Programm. Am Freitag, 7. Juli 2023, findet die Season Closing Party, ebenfalls unter dem Titel «Dyke Sports Club», statt. Ort: Cabane B, Kunstraum beim Bahnhof Bümpliz Nord, Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern.

Zudem lesen zwei weitere Mitmenschen des 1. FC Dyke, Eva*n Tepest und Duygu Ağal, am Dienstag, 11. Juli 2023, aus ihren Publikationen in der Buchhandlung Queerbooks in Bern.