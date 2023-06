Radioblog zum Fall Mike Ben Peter

Der Fall erinnert an George Floyd: Sechs Polizeibeamte drückten 2018 in Lausanne den Nigerianer Mike Ben Peter minutenlang zu Boden, am nächsten Tag war Mike Ben Peter tot. Vergangene Woche sprach ein Bezirksgericht alle beteiligten Polizisten frei.

Mike Ben Peter ist kein Einzelfall: Innerhalb von rund vier Jahren starben im Kanton Waadt vier Männer, nachdem sie mit der Polizei in Kontakt gekommen waren. Alle waren schwarz.

Im Radioblog, unserer freitäglichen Kolumne, übergeben wir diesmal das Wort Mo Wa Baile. Er ist Mitgründer der Allianz gegen Racial Profiling und aktiv im Institut Neue Schweiz INES.