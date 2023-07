ANIMAL LIBERATION UND METALCORE BIS ZUM UMKIPPEN

Deep Dive ist meldet sich erneut zurück, wie das Sodbrennen nach dem dritten Spaghettiteller. Und heute sind die Moderatoren Max und Paul nicht alleine.

Von 20 bis 21 Uhr zu Gast bei uns sind Sofia und Noah der Metalcore-Formation Divine Sentence. Die vier Songs ihrer 2022 veröffentlichten EP „Demo 22“ strotzen nur so von Breakdowns, Riffs und heftiger Energie mit einer immer prominent auftretenden veganen Message. Wer wissen will, warum die Musik von Divine Sentence so klingt, wie sie klingt, sei empfohlen heute ab 20 Uhr das Interview im Deep Dive zu hören.

Und mit Metalcore gehts, wenn auch indirekt, bis 22 Uhr weiter. Unser Moderator Max hat das aktuellste Album der Band Periphery namens „Periphery V: Djent Is Not A Genre“ dabei. Wie sich der Metalcore in dieser Gruppe äussert und was „Djent“ ist, erfährst du dann von 21 bis 22 Uhr im Deep Dive, live auf Radio RaBe!