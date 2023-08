Heute werfen wir im Info einen Blick zurück aufs No Borders Camp in Basel, das in den vergangenen Tagen stattfand und wir beginnen unsere Serie zu 50 Jahre Hop-Hop: Wir sprechen mit einer Literaturwissenschaftlerin unter anderem über den Inhalt von Raptexten und mit einem B-Girl über eines der vier Elemente des Hip-Hop, das Breaking

Beiträge der Sendung: