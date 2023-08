«Stadt der Katzen» heisst ein neuer Theater-Spaziergang durch das Mattequartier. Es ist ein interaktiver Rundgang durch die Matte, auf welchem Facts zu Biodiversität mit fiktionalen Elementen gemischt werden. Die Zuschauenden begeben sich auf verborgene Pfade der ökologischen Vielfalt: Auf dem Spaziergang durch das Quartier lernen sie unbekannte Treppen kennen, versteckte Gärten und eine Vielzahl von Lebewesen, denen im Alltag kaum Beachtung geschenkt wird. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Nachtessen, bei dem die aufgeworfenen Fragen in einer offenen Runde diskutiert werden können. «Das fördert den Austausch und das Zusammenkommen, etwas, was es sonst im Theater nicht gibt», meint Doreen Back vom Theater- und Performance-Kollektiv «Back to Wollyhood», welches auf immersives und ortsspezifisches Theater spezialisiert ist.

Der Theater-Spaziergang «Stadt der Katzen» findet am 1.-3. und am 7.-9. September 2023 um 19 Uhr statt. Die Platzzahl ist beschränkt, eine Reservation deshalb erforderlich.