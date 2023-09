Am Samstag, 23. September 2023, findet der Christopher Street Day (CSD) in Bern statt. Benannt ist dieser Anlass nach den Ausschreitungen vom 28. Juni 1969 in der New Yorker Christopher Street. An diesem Abend wehrten sich Besucher*innen der Bar «Stonewall Inn» gegen eine Razzia der Polizei. Besonders am Aufstand beteiligt waren Schwarze und lateinamerikanische trans Frauen und Dragqueens.

Dieser Widerstand gilt als Ausgangspunkt der modernen Bewegung für die Rechte von LGBTIQ+-Menschen; seit 1970 wird in New York mit dem Christopher Street Day an diesen Aufstand erinnert. So sind auch die heutigen weltweiten CSD- und Pride-Veranstaltungen der queeren Community daraus entstanden.

In Bern findet nun nach der Pride vom 29. Juli 2023 zusätzlich ein CSD statt. Tabea Rai vom CSD-Kollektiv, welches den Anlass organisiert, sagt im Interview, weshalb es in Bern neben der Pride auch noch einen CSD braucht, worin sich die beiden Anlässe unterscheiden und welches die politischen Forderungen des CSD-Kollektivs sind.

Der CSD Bern startet am 23. September 2023 um 14 Uhr auf der Schützenmatte. Nach einem Demozug durch die Stadt gibt es auf dem Bundesplatz bis 17 Uhr weitere Reden und Auftritte. Am Abend laufen gleich drei Partys: im queer-feministischen Raum der Reitschule, im Club Kapitel Bollwerk und in der Brasserie Lorraine.