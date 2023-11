Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog.

Heute stammt dieser von der Künstlerin und Aktivistin Mirjam Ayla Zürcher, in ihrem Text sprechen ein Murmeltier und ein Mensch über das unsinnige Catcalling, also sexuell anzügliches Rufen, Pfeifen oder Gestikulieren gegenüber einer Person in der Öffentlichkeit.