Performance über das Klobige

Klobig heisst meistens: unhandlich, schwer, mühsam und sperrig. Was aber, wenn daraus neue Bewegungsräume und Begegnungsorte entstehen? Das untersucht die Berner Choreographin Ernestyna Orlowska in ihrer neuen Performance «Chunky». Anhand übertriebener Grössenverhältnisse will Orlowska die Absurdität des Alltags in poetische Bühnenbilder verdichten.

«Chunky» feiert am Samstag, 2. Dezember 2023, um 20 Uhr in der Dampfzentrale Premiere. Zwei weitere Vorstellungen folgen am Sonntag (18 Uhr) und am Montag (20 Uhr).