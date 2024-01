Pippi im Theater Szene

Im Berner Theater Szene läuft derzeit der zweite Teil der Geschichte des starken Mädchens mit den roten Zöpfen: Pippi Langstrumpf. Das kleine Mädchen, welches zusammen mit einem Äffchen und einem Pferd in der Villa Kunterbunt lebt, wird nicht nur von seiner frechen, aufmüpfigen Seite gezeigt: «Wir wollten ebenso Pippis Verletzlichkeit ins Zentrum rücken, die durch die Abwesenheit von Mutter und Vater entsteht, und dass es eben auch eine Stärke ist, Schwäche zeigen zu können», meint die Schauspielerin Miriam Jenni, die selbst mehrere Rollen im Stück interpretiert. In Abgrenzung zum ersten Teil kämen zudem im Teil zwei auch versöhnliche Aspekte vor: So verstehe sich Pippi nun mit dem Polizisten, besuche sogar einmal die Schule und beende den Streit mit Frau Prysselius. «Ich empfehle das Theaterstück, weil es cool ist und lustige Szenen hat», meint die 9-jährige Emma nach der Aufführung.

Die Vorstellung dauert ca. eine Stunde (ohne Pause) und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Pippi Langstrumpf immer noch in der Villa Kunterbunt» läuft noch bis am 14. Februar 2024 jeweils Samstag/Sonntag um 14.00 Uhr sowie mittwochs um 15.00 Uhr im Theater Szene.