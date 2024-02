Abstimmungsserie zum 3.3.24: Änderung Kantonsverfassung

In den letzten beiden Sessionen hat der Grosse Rat des Kantons Bern über die Behandlung von Gesetzen debattiert, die aufgrund einer unmittelbaren Krise sofort in Kraft treten müssen. Gegenwärtig ist eine Debatte im Grossen Rat mit anschliessender Referendumsfrist erforderlich, bevor ein neues Gesetz in Kraft treten kann. Eine vorgeschlagene Änderung der Kantonsverfassung zielt darauf ab, die Rechtsgrundlage zu verbessern, damit der Kanton schneller handeln kann.

Solche Verfassungsänderungen bedürfen einer Abstimmung durch die Stimmberechtigten, die am 3. März über eine neue Kantonsverfassung befinden werden.

Dominique Bühler, erste Vizepräsidentin des Grossen Rates des Kantons Bern und Präsidentin der vorberatenden Kommission, spricht mit unserem Politikredakteur Dennis Schwabenland über den Inhalt der Änderungen.