Am diesjährigen Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFFF treffen sich wiederum Filmfreaks, Special-Effect-Nerds, Arthouse-Kinoliebhaberinnen und andere Gestalten, die Freude am Horror-, Fantasy- und Science-Fiction-Kino haben. Eine Woche lang – vom 30. Juni bis am 8. Juli 2017 – wird Neuchâtel zum Mekka für die Freunde und Freundinnen des fantastischen Films. Einmal mehr legt das NIFFF auch in der 17. Ausgabe einen Fokus auf das Filmschaffen aus Asien – unter anderem mit Spezialgast Takashi Miike, dem japanischen Kultregisseur. Ausserdem lädt das NIFFF dazu ein, sich mit neuen Technologien im Filmgeschäft auseinanderzusetzen – wie Virtual oder Augmented Reality, Games und Special FX.

Info-Redaktor Michael Spahr sprach mit Christian Ströhle vom NIFFF:

Die Filme von Takashi Miike bestechen durch eine radikale, zuweilen verstörende und brutale Ästethik. Der japanische Kultregisseur spielt mit verschiedensten Genres von der Musical-Komödie bis zum Yakuza-Gangster-Film. Bis heute ist er dem asiatischen Kino treu geblieben und hat sich nicht an Hollywood verkauft. Am NIFFF findet die Weltpremiere seines neuen Films JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable statt. Wie Christian Ströhle vom NIFFF gegenüber RaBe sagt, soll die ganze Premierezeremonie live am japanischen Fernsehen übertragen werden: „Wie ein UFO landet dann ein gigantisches Fernsehteam in Neuchâtel und fliegt nach der Premiere gleich wieder zurück ins eigene Universum.“

Die gesammelten Trailers des 17. NIFFF gibt’s hier:



Eröffnet wird das NIFFF mit der Space Oper Interstellar Riot der Band The Rambling Wheels – Info-Redaktorin Gisela Feuh hat die Rockgruppe getroffen: