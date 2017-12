Die Projekte, welche Till Könneker bis anhin angerissen hat, füllen Ordner. Der 35-Jährige ist nämlich ein wahrer Ideengenerator, der sich in den unterschiedlichsten Bereichen austobt: in Kunst, Kultur, Design, Foto und Literatur. Ausserdem ist der umtriebige gelernte Grafiker Mitbegründer von Apps with Love, einem Unternehmen mit 27 Angestellten, welches in der App-Entwicklung tätig ist und kürzlich bei „Best of Swiss Apps“ 14 Awards inklusive dem Master Award abgeräumt hat. Zudem ist Könneker auch der Papa der Too Late Show, Berns erster Late Night Show der etwas anderen Art. Diese geht am Freitag 15. Dezember 2017 im Berner Stadttheater bereits zum 10. Mal über die Bühne. Dass er nur so vor Kreativität sprudle, sei manchmal auch anstrengend, erzählt Könneker im RaBe-Porträt.