Bäuerinnen streiken & Yabani Jukebox

Frau arbeitet auf dem Bauernhof gratis

Rund drei Viertel der Bäuerinnen in der Schweiz erhalten keinen Lohn für ihre Arbeit, obwohl sie viele wichtige Aufgaben im Betrieb übernehmen, sei es im Management, im Haus oder draussen. Keinen Lohn zu erhalten bedeutet auch keine Sozialversicherung und keinen Mutterschaftsurlaub. Kommt es zu einer Scheidung, steht die Bäuerin häufig ohne Beruf, ohne Geld und ohne Eigentum da.

Christine Bühler war lange Präsidentin des Schweizerischen Landfrauen- und Bäuerinnenverbands. Im Frühling gab sie ihr Mandat ab. Während ihrer Präsidentschaft hat sie für Frauenrechte in der Landwirtschaft gekämpft und empfiehlt allen Bäuerinnen, am Frauen*streik am 14. Juni die Arbeit niederzulegen. Denn der Weg zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Landwirtschaft sei noch weit. RaBe hat mit Christine Bühler über die Missstände gesprochen:

Die Geschichten hinter den Lieblingsliedern

Oft stecken in den Lieblingsliedern von Menschen, wichtige Geschichten über deren persönliches Leben. Und genau diese Geschichten wollen die Kultur- und Antirassismusaktivisten Rohit Jain und Uğur Gültekin ihren Gästen entlocken. Die Gäste – dazu gehört auch das Publikum – bringen Lieder mit, spielen sie und diskutieren dann darüber. Wichtige Themen dabei sind unter anderem Globalisierung, Migrationsvorder- und -hintergründe.

Am Freitag, 7. Juni 2019, laden Rohit Jain und Uğur Gültekin zur ersten «Yabani Jukebox» im Berner Tojo Theater. Mit dabei sind Tama Vakeesan (Moderatorin & Journalistin), Ana Radanovic (Journalistin Baba News), Jasmina Serag (Musikerin, NewRa & Sirens of Lesbos), Halua Pinto de Magalhaes (ehemaliger Stadtrat, Berner Rassismusstammtisch).



RaBe-Inforedaktor Michael Spahr hat mit Rohit Jain eine «Yabani Jukebox» geprobt – herausgekommen ist dies:



