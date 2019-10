Wie erreichen wir Gleichstellung?

Im RaBe-Info dreht sich heute alles um die Frage wie wir die Gleichstellung zwischen Mann und Frau am schnellsten erreichen und welche Rolle dabei ein ausgeprägter Vaterschaftsurlaub spielt.



Ohne Vaterschaftsurlaub keine Gleichstellung?

Am 14. Juni gingen schweizweit hunderttausende von Menschen auf die Strasse um gegen die anhaltende Diskriminierung von Frauen zu protestieren. Sie forderten mehr Lohn, mehr Zeit und mehr Respekt. Doch mit Forderungen alleine ist es noch lange nicht getan, denn nun ist es an der Politik konkrete Massnahmen und die Gleichstellung von Mann und Frau durchzusetzten. Eine dieser Massnahmen könnte die Einführung eines ausgeprägten Vaterschaftsurlaubs sein. Vor einigen Wochen sprachen sich daher sowohl der National- als auch der Ständerat für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub aus. Aber reicht das aus, damit Frauen in der Berufswelt künftig weniger diskriminiert werden? Genau über diese Frage diskutieren wir in unserem heutigen Talk mit einem Jungpolitiker von der JUSO und einer Jungpolitikerin vom Jungfreisinn.