Wahlen 2019: Live-Ticker und Sendung aus dem Bundeshaus

Ab 14 Uhr senden wir live auf RaBe… und berichten auch hier online über den Wahlsonntag – mit Interviews, Analysen und viel Musik (aus allen Kantonen). Zu hören gibt es RaBe auf UKW, DAB+ und www.rabe.ch – zu sehen gibt es uns auf der Facebook-Seite von RaBe.

17:05

Im Kanton Bern gibt es voraussichtlich starke Veränderungen – nicht aber in den Blöcken: SP könnte zwei Sitze auf Kosten der Grünen verlieren. BDP verliert auf Kosten der GLP einen Sitz. Die SVP verliert zwei Sitze. Die EDU könnte einen Sitz gewinnen.

National ist der Trend anders: Es findet eine Verschiebung zu Gunsten des links-grünen Blocks…!



16:15

Erste Hochrechnung:

SVP 26.3% (-3.1%)

SP 16.5% (-2.3.%)

FDP 15.2% (-1.2%)

Grüne 12.7.% (+5.6%)

CVP 12% (+0.4%)

GLP 7.6% (+3%)

BDP 2.4% (-1.7%)

Andere 3.7%



15:15

Das Ausmass des grünen Triumphs ist grösser als erwartet. Düster sieht es hingegen für SVP und BDP aus. Die BDP kann sich fast nur noch in ihren Gründerkantonen behaupten, sagt der Politologe Werner Seitz, und droht in anderen Kantonen gänzlich zu verschwinden.



15:05

Die Parlamentsdienste sind dafür zuständig, dass im Bundesparlament alles rund läuft. Sie organisieren den Parlamentsbetrieb und sind auch für die Sicherheit verantwortlich. Dank den Parlamentsdiensten darf RaBe heute als erstes Medium überhaupt live aus dem Ständerratssaal berichten.

„Früher war das Bundeshaus am Wahlsonntag geschlossen“, erzählt der Informationschef der Parlamentsdienste Mark Stucki. „Dann kam der Wunsch auf, das Haus am Wahlsonntag zu öffnen. Vor vier Jahren haben wir mit dieser Öffnung gute Erfahrungen gemacht und folglich beschlossen, weitere Räume zu öffnen – für Medien und interessiertes Publikum.“

Die Parlamentsdienste arbeiten übrigens nicht nur während den Sessionen, sondern während dem ganzen Jahr. Viele wichtige Sitzungen finden nämlich nicht während den Sessionen, sondern dazwischen statt. Oft werden grosse Entscheidungen des National- und Ständerats an Kommissionssitzungen gefällt und dann in der Session bloss noch abgesegnet.



14:35

Der Trend setzt sich fort: die Grünen gewinnen… die SVP und BDP verlieren. Die Grünliberalen gewinnen weniger stark als die Grünen. Der Politologie Werner Seitz sagt im Gespräch mit RaBe: Die Grünen haben erfolgreich mobilisiert.



14:05

Team RaBe legt los…







Die Sendung ist historisch: wir senden zum ersten Mal live aus dem Bundeshaus. Zum ersten Mal überhaupt darf ein Radio am Wahlsonntag aus dem ehrenwerten Ständeratssaal senden. Und wir verabschieden uns gleichzeitig von unserem alten analogen Studio 1 – während wir aus dem Bundeshaus senden, beginnt der Umbau und die Digitalisierung des RaBe-Studios 1.

Wir fragen uns, sind die Ständeratsresultate aus Glarus symbolisch für die heutige Wahl: Grüner verdrängt SVP-ler aus dem Ständerat.