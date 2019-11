Träum weiter!

ganze Sendung

Plötzlich schwanger sein oder fliegen. In unseren Träumen erleben wir die wildesten Abenteuer und verwirrende (…auch verworrene) Geschichten. Doch was bedeuten unsere Träume eigentlich? Es gibt unzählige Bücher über Traumdeutung und noch mehr Einträge im Internet. In dieser Folge Subkutan gehen wir der Frage nach, was unsere Träume für unser alltägliches Leben bedeuten und wie wir die Handlung in den Träumen steuern können.

Träume optimieren unser Denken!

Träume helfen uns, Realität von Fiktion zu unterscheiden und unsere täglichen Erlebnisse zu verarbeiten. Das sagt Prof. Dr.Fred Mast, Professor für kognitive Psychologie am psychologischen Institut der Universität Bern. Träume könnenaber noch viel mehr! Zum Beispiel optimieren sie unser Denken und tragen dazu bei, dass wir Wichtiges von Unwichtigem trennen können. Das auch künstliche Intelligenz etwas damit zu tun hat, fand Susanne Grädel heraus. Aktuell forscht Prof. Dr.Fred Mast gemeinsam mit Prof. Dr. med. Claudio Bassetti im Projekt «Decoding Sleep» über den Schlaf, unter anderem mithilfe von Virtual Reality.

Traumberatung für Anfänger

Unsere Traumwelt kennt keine Grenzen; Unrealistische Vorstellungen werden plötzlich realistisch. Doch was bedeuten diese Vorstellungen? Valentina Scheiwiller hat bei einem Selbstversuch ihren Traum zusammen mit der Traumberaterin Sandra Schertenleib analysiert.

Haben wir Superkräfte im Traum?

Ein Spaziergang auf der Milchstrasse, über den Mount Everst fliegen oder sich einmal quer durchs Schlaraffenland essen ohne gleich zu platzen. Alles ist möglich im luziden Traum – also dann, wenn man den eigenen Traum kontrollieren kann. Evelyne Béguin hat sich ans luzide Träumen oder auch Klarträumen herangetastet. Sie wollte vom Klarträumer, Zenmeister und Coach Dr. phil. Peter Widmer wissen, wie Luzides Träumen funktioniert, welche Möglichkeiten und Gefahren es birgt und ob es auch einen rein praktischen Nutzen haben kann.