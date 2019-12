Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig genervt? Also so richtig richtig? Manche Menschen reagieren mit einem cholerischen Wutanfall, andere schmollen tagelang und wieder andere nehmen das Ruder selbst in die Hand.

Zu letzteren gehören die „Bi aller Liebi…“-Sendungsmacherinnen Monika Hofmann und Livia Schambron. Genervt über das Hörstück „D‘Rosmarie u mir“, welches am sonOhr Radio- und Podcastfestival 2019 abgespielt wurde, kreierten sie kurzerhand ein Konter-Hörstück. „DISStopia“ ist die parodierende Antwort auf den journalistischen Misstritt eines Musikjournalisten. Bi aller Liebi… darüber sprechen wir in dieser Sendung!

Die Sendung „DISStopia – wir sind genervt!“

Das Hörstück „DISStopia“ von Monika Hofmann und Livia Schambron. Gesprochen von: Theresa Beyer, Lena Glanzmann, Tom Hänsel, Katrin Hiss, Monika Hofmann und Livia Schambron.