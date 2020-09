StattRadio Oktober

In dieser Ausgabe:

„Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den andern, (…)“ (zit. H.Hesse) …doch keiner geht allein. Wunderbar im Oktober zu wandern, während der Nebel noch im Felde hängt, Tautropfen auf den Blättern glitzern und die Bäume farbig werden, stellen sich neun neue Stimmen von Subkutan, vom Info und von Botz3000 vor, die wie das reduzierte Salsaorchester Spuren legen, und sicherlich ab und an mal mitfeiern. Die Einen mögen es eher wortakrobatisch „geslamt“, andere lieber tiefgründig erzählt. Und einmal im Monat erklingt ein Motto mit viel Music mit C – oder wie war das nochmals? Lest selber weiter, macht das Radio lauter und wandert gem-ein-sam und acht-sam weiter. Dann macht’s heilsam warm und heiter. Bis der Nebel verweht und Baum um Baum sich hebt.. Frische Grüsse aus den Bergen…

Samira Kohler

Aktuell

Die neuen Praktikant*innen

Obwohl RaBe ein modernes und sehr gut ausgestattetes Ausbildungsstudio hat, haben neun Menschen Ende August im „Wohnzimmer“ das Praktikum begonnen. Man mag es kaum mehr erklären, warum sie dort lernen müssen… Die neuen Praktikant*innen stellen sich vor:

Subkutan

Lea Stadelmann

Lieblingsstimme: warm, herzlich und lebhaft

Im Kopfhörer: Saade Bonnaire – You could be more as you are

Merkmal: Zu viele Bücher auf einmal lesen wollen und sich dann zwischen den Geschichten verlieren

Jeannette Wolf

Lieblingsstimme: „Im Gespräch“ von Deutschlandfunk

Im Kopfhörer: Yugoton & Kazik – Malcziki

Merkmal: Menschenfreundin

Mischa

Lieblingsstimme: Jule Eckert, Poetry Slam

Im Kopfhörer: Geere Ganster – Faulenza

Merkmal: Freund*innen die Haare schneiden

Michal Steinemann

Lieblingsstimme: tiefe Stimmen

Im Kopfhörer: Wendy Rene – After love come tears (Sample)

Merkmal: Immer am Summen ohne es zu merken

Marta Krämer

Lieblingsstimme: Hengameh Yaghoobifarah: Auf eine Tüte (Podcast)

Im Kopfhörer: The Holy Wood – Place of Transcendence

Merkmal: Findet Steinpilze wie ein Adler die Maus

Info

Sarah Heinzmann

Liebglingsstimme: Victoire Tuaillon von Les Couilles sur la table

Im Kopfhörer: Gil Scott-Heron – the revolution will not be televised

Merkmal: Gutenachtgeschichten erfinden

BOTZ3000

Maja Brönnimann

Liebglingsstimme: Benjamin Kobi (Rich man’s kitchen orchestra)

Im Kopfhörer: Sofi Tukker – Best friend

Merkmal: Booty shaking

Kira Girolimetto

Liebglingsstimme: Hazel Brugger

Im Kopfhörer: The herd – The king is dead

Merkmal: singt ganz okay

Paul Klein

Liebglingsstimme: Sebastian Hotz „El Hotzo“

Im Kopfhörer: The Prodigy – Firestarter

Merkmal: absolutes Gehör

Stéphanie Berger

Hörmal

Marcus mit C

House, Rap, Rock, Reggae, Schlager, Schwiizer Örgeli, Country, Hip Hop, Lovesongs, Disco, Drum n`Bass, Sommerhits,…

Das alles bekommst du einmal im Monat in der neuen Musiksendung Marcus mit C, hier auf RaBe, zu hören. Jeden Monat ein anderes Motto, mal mit und mal ohne Gäste, aber immer mit viel Musik. Die Playlist und weitere Infos zur Sendung gibt es auf Facebook/marcusmitc

Hör doch mal rein. Würde mich freuen!

Sendung jeweils am Donnerstag, 17:00 – 18:00 Uhr, alle 4 Wochen

Marcus Nauwerk

Album Tipp

havana del alma pa’ti!

Salsaorchester sind für gewöhnlich gross aufgestellt. Blechblasinstrumente dominieren die Szenerie. Nicht so bei Havana del Alma, einem musikalischen Projekt um den in Bern lebenden kubanischen Pianisten und Sänger Abdiel Montes De Oca. Das Quintett – bestehend mehrheitlich aus Schweizer Musikern und der Sängerin Brigitte Wullimann – ist auf Klavier, Bass und Schlaginstrumente reduziert. Nichtsdestotrotz hat es etwas Orchestrales, Vollständiges. „Pa’ti“, auf Deutsch „für dich“, ist das dritte Album, welches auch gleich das fünfzehnte Jubiläum der Band einläutet. Es beinhaltet sowohl Drittkompositionen wie zum Beispiel „Indestructible“ von Chucho Valdés & Luis Yanes als auch umfassende Neuarrangements von kubanischen und lateinamerikanischen Volksliedern. Das Ensemble ist schwerpunktmässig im Latin Jazz, Bossa Nova und kubanischen Son angesiedelt, wobei sich auch Exkurse in andere Domänen zeigen. Es ist ein Anliegen der beteiligten Musiker, nicht ausschliesslich Klischees zu bedienen, sondern einen eigenen Weg zu gehen, neue Dinge ausprobieren und Spuren zu legen. Dieses Vorhaben gelingt Havana del Alma mit diesem Album vorzüglich.

Luca D’Alessandro

Aufgehorcht

Ghört werde! – Gehört werden!

Unter diesem Motto geht die Livesendung von Radio loco-motivo zum „Internationalen Tag der psychischen Gesundheit“ am 10.10. live aus Solothurn on Air. Von 15:00 bis 18:00 Uhr senden die drei Redaktionen aus Basel, Bern und Solothurn mit illustren Gästen und viel Live-Musik vom BZZ an der Kreuzackerstrasse 10.

Radio loco-motivo, Samstag 10. Oktober, 15-18 Uhr

Internationaler Tag der psychischen Gesundheit

Am Abend geht es nahtlos weiter mit einer zweiten Live-Sendung zum „Internationlen Tag der psychischen Gesundheit“. Wir senden ab 18 Uhr live aus der Heitere Fahne in Wabern. In den ersten beiden Stunden gibt es einen Generationentalk, Interviews und Beiträge zum Thema und im Anschluss um 20 Uhr ein Konzert, das den Abend abschliesst. Veranstaltet wird der Anlass in der Heitere Fahne von der Pro Infirmis.

Int. Tag der psychischen Gesundheit, Samstag 10. Oktober, 18-22 Uhr

Neu

Radio Punk

Ab dem 5. Oktober wird’s „punkig“ an den Montagnachmittagen. Der Name der Sendung verrät schon einiges. Bei „Radio Punk“ erwartet euch viel Stromgitarren-Musik – in erster Linie Punk, aber nicht ausschliesslich. Gemacht wird die neue Sendung von Sarah Christener. Einige von euch kennen sie vielleicht noch vom Dienstagmorgen. Wir freuen uns, dass Sarah wieder mit an Bord ist!

Radio Punk, Montag 16-18 Uhr, alle 2 Wochen

Anders

Balgarski Tschass

Ab Oktober wird es „Balgarski Tschass“ leider nur noch alle 4 Wochen geben. Ludmilla muss wegen anderen privaten Verpflichtungen bezüglich Radio etwas kurzer treten.

Balgarski Tschass, Sonntag 17-18 Uhr, alle 4 Wochen

Grundkurs Radiojournalismus

Sa, 7. November 10-17:30 Uhr und Wochenende 14./15. November 10-17 Uhr

Leitung: Jazmin Vazquez, Andreas Reimann

Kursort: Bern

Anmeldung: www.klippklang.ch

