zu wenig Offenlegungspflicht

Warum geht die Offenlegungspflicht für Banken und Versicherungen nicht weit genug und wer sind die «Grauen Wölfe»? Diese und andere Fragen behandeln wir in der heutigen Infosendung: (hier ab Mittag):

Klimabezogene Finanzrisiken offenlegen!

Banken und Versicherungen müssen ihre Eigenmittel offenlegen – im Nachgang zur Finanzkrise von 2008 wurden diese Regeln verschärft. Seit 2013 gilt die neue Eigenmittelverordnung, das ist die Schweizerische Umsetzung der sogenannten Basel III Regeln. Mit diesen neuen Regeln wird mehr Transparenz ins Bankgeschäft gebracht, mit dem Ziel, dass sich Banken bei einer weiteren Krise aus eigener Kraft stabilisieren können und nicht noch einmal einen Rettungsschirm vom Staat brauchen.

Nun will die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA diese Offenlegungspflicht erweitern: Wohl auch wegen des Drucks von der Strasse sollen Banken und Versicherungen neu Informationen zu «klimabezogenen Finanzrisiken» ausweisen müssen. Mit diesem Schritt soll der Finanzplatz Schweiz nachhaltiger werden.



Eigentlich ein hehrer Plan. Doch Actares – Aktionär*innen für nachhaltiges Wirtschaften – kritisiert die Strategie der FINMA als zu wenig ambitioniert. «Frankreich zum Beispiel hat diesbezüglich schon sehr weitreichende Regelungen», sagt Tobias Oetiker, der sich in der Arbeitsgruppe Banken und Versicherungen bei Actares engagiert. Die Schweiz sei mit dem Vorschlag der FINMA eine Nachzüglerin und positioniere sich maximal im Mittelfeld was Transparenz in Sachen nachhaltige Banken betreffe.

Die FINMA plant, dass die Offenlegungspflicht nur neun grosse Banken und Unternehmen betreffen soll. Actares spricht sich hingegen dafür aus, dass auch Unternehmen mittlerer Grösse Auskunft geben müssen, also Unternehmen der sogenannten Aufsichtskategorien 3 und 4. Ausserdem fordert Actares, dass die FINMA konkrete Kennzahlen von den Finanzinstituten verlangen solle und nicht bloss «quantitative Informationen», was ein schwammiger Begriff sei.

Gestern hat die FINMA die Anhörungen zum Thema abgeschlossen. Sie wird nun ein sogenanntes Rundschreiben ausformulieren, welches die konkreten Schritte für mehr Transparenz beinhaltet. Für diese neuen Regelungen braucht es keine Gesetzesänderung.

Wer sind die «Grauen Wölfe»?

Hinter der tierischen Bezeichnung «Graue Wölfe» verbirgt sich eine faschistische Organisation aus der Türkei. Sie hat auf der ganzen Welt ihre Anhänger*innen, laut Kenner der Szene, Hakan Gürgen seien es alleine in der Schweiz über 10’000.

Zuletzt waren die «Grauen Wölfe» in den Schlagzeilen als Frankreich die Organisation verboten hat. Ähnliche Diskussionen werden seither auch in Deutschland geführt.

Wofür stehen die «Grauen Wölfe», agieren sie auch in der Schweiz und welche Beziehung pflegen sie zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan?