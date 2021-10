Sendung vom 7. Oktober 2021

In der heutigen Infosendung blicken wir zurück auf das Massaker von Paris vom Oktober 1961, bei dem Polizeikräfte weit über 200 Algerier*innen getötet und in die Seine geworfen haben. In unserem Zeitsprung wird deutlich, wie das offizielle Frankreich einen Mantel des Schweigens über das Massaker legte.

Und im kulturellen Teil geht es um die interaktive Kunstplattform «We-Art-It». Diese wurde im Frühling 2020 mit Beginn der Pandemie im Internet aufgeschaltet. Nach anderthalb Jahren zieht Mitinitiant Stefan Maurer in der heutigen Sendung Bilanz.

Podcast der Sendung:



Die Beiträge der Sendung:

Massaker von Paris

«We-Art-It»